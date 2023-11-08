انت الأن تتابع خبر أبنة ماجد المصري تسرق الانظار بجمالها الرباني في أخر ظهور لها.. لن تصدقوا كيف اصبحت! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ابنة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وشبه محتشم ما نال اعجاب المتابعين.ويعد فيلم "خمس جولات" هو آخر أعمال الفنان ماجد المصري على شاشة السينما، وشاركة البطولة مجموعة متميزة من النجوم الشباب مثل، آدم شرقاوي، نور النبوي.