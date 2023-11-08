دعما لفلسطين.. عزيز مرقة يتطوع في الهلال الأحمر المصري (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب الأردني عزيز مرقة، فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، لتجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالى قطاع غزة بعد الأحداث الجارية هناك من قل جيش الإحتلال الاسرائيلي، وذلك من خلال فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

عزيز مرقة في الهلال الأحمر

ونشر الفنان عزيز مرقة فيديو ظهر فيه وهو يشارك في تجهيز المساعدات لأهالي غزة، وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق عزيز مرقة على الفيديو قائلا: مستمرين بالدعم وما رح نزهق! إلى عايز يشارك بالتبرع أو التطوع في عمليات الإغاثة إلى بيقوم بيها الهلال الأحمر المصري يتصل على 15322.

آخر أعمال عزيز مرقة

وكانت آخر أعمال الفنان عزيز مرقة هي أغنية بعنوان "مجنناني" التي تم تصوير كليب في إحدى المدن الساحلية وفي أجواء صيفية.

كلمات أغنية مجنناني لـ عزيز مرقة

كلمات الأغنية

من أول يوم

قابلتك فيه انا قلت أزاي هنكون

مع بعض أنا وأنتي دايما اه بس لو

تبصي في عيني ويحلا الجو

مهو طبعا راح يحلو

و لسه في بالي اول مره شوفتك وانتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا

قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي

حاله وعايش فيها واخده القلب والعين

و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين

مجننانى

حبك زي البحر جميل جبني ووداني

من اول يوم عرفت خلاص انك عجباني

مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم

قولتي ايه

طب اعمل ايه

في الحب اللي خبط فيا وعايش فيه

من وقت ما شوفتك قلبي قال بس لو

ده اللي معاها بيحلى الجو

ماهو طبعا راح يحلو

طول ما انتي معايا

اول مره شوفتك وانتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا

قمت رسمت معاكي كل احلامي

تكوني معايا طول ايامي

حاله وعايش فيها واخده القلب والعين

و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين

مجننانى حبك زي البحر جميل جبني ووداني

عينيك فيهم سحر وزي الموج شداني

مهما هيحصل مش هتخلا عنك يوم

قولتي ايه