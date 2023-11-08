انت الان تتابع خبر مين هي الأفضل ميريام فارس أم هيفاء وهبي؟!.. نوال الزغبي تجيب بكل جرأة وتثير الجدل برأيها الصريح!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة نوال الزغبي الترند على تويتر، وذلك بعد اطلالتها يوم أمس في برنامج "هذا مكانك" على قناة SBC السعودية وحديثها عن الفنانة ميريام فارس.

وانتقدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي زميلتها الفنانة ميريام فارس بطريقة لاذعة خلال مقابلة مصورة لها.وفي التفاصيل، تسببت نوال الزغبي ببلبلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما قالته عن ميريام في برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش.

خلال الحلقة، طرح هشام سؤالًا على نوال خيّرها فيه بين الفنانتين هيفاء وهبي وميريام فارس، كبديل للفنانة نانسي عجرم في حفل تريو نايت. فأجابت نوال: "ميريام فارس تخطَّت المحلية وصارت في مصاف فنانات عالميات مثل ويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز"، لتتوقف قليلًا وتقول لذا اختار هيفاء وهبي".

تصريح نوال اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر البعض انها سخرت من ميريام وأهانتها، في حين دافع آخرون عنها وقالوا إنها قصدت أن تمتدحها.

من جهتها، لم يصدر عن ميريام فارس اي تعليق حتى الآن، ما جعل البعض يرجح انها قررت عدم الرد.