انت الان تتابع خبر أول صورة لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها الأول تصدم الجمهور.. أصبحت بدينة للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة جديدة من حلقات برنامج نواعم حلت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم ضيفة على قناة mbc1 في أول ظهور إعلامي بعد ولادة طفلها الأول من حسن الرداد.

وتحدثت إيمي سمير غانم خلال هذا اللقاء عن أمور عديدة ومختلفة في حياتها الشخصية والعملية، كما تطرقت أيضًا في الحلقة عن علاقتها بزوجها حسن الرداد.

ولفتت إيمي الأنظار إليها خلال هذه الحلقة بسبب وزنها الزائد والذى ظهر بشكل واضح خلال الحلقة.إيمي سمير غانم نجمة تيك توك اتجهت إيمي لتطبيق “تيك توك” وقامت بنشر العديد من الفيديوهات في بداية أغسطس الماضي، وحققت هذه الفيديوهات مشاهدات مرتفعة، وواحد منهم وصل إلى أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

كان أول فيديو نشرته إيمي سمير غانم كانت على أغنية “اختياراتي” لأحمد سعد، ظهرت بشكل كوميدي بعدما وضعت شارب ولحية عن طريق “فلتر” في التطبيق.

“سوبر ميرو” آخر أعمال إيمي سمير غانم الجدير بالذكر أن إيمي سمير غانم تغيبت عن الفن مدة طويلة فكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل “سوبر ميرو” الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام ٢٠١٩ .