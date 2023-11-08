هكذا أحيا أكرم حسني الذكرى الرابعة لوفاة والده

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان أكرم حسني الذكرى الرابعة لوفاة والده من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام".

وكتب أكرم حسني:'الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لايحتمل.. الله يرحمك يا حبيبي.

"العميل صفر"

وفي سياق آخر، يعد فيلم “العميل صفر”، آخر أعمال الفنان أكرم حسني السينمائية، وجسد خلال الفيلم دور فرد أمن يدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وتجاوزت إيراداته الـ 38 مليون جنيه خلال 9 أسابيع عرض.

قصة العمل

ودارت أحداث فيلم “العميل صفر” حول صفر عبداللطيف شداد وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، أكرم حسني يعمل حارس أمن بإحدى الأماكن الخاصة لتنتقل الاحداث لظهوره بملابس حراسات خاصة في أكثر من مشهد، إذ يرتدي سماعة بدله وهو حلمه الذي يتمنى تحقيقه، إذ شهدت الأحداث العديد من المواقف الكوميدية التي يتعرض لها خلال أحداث العمل.

شارك في بطولة فيلم “العميل صفر” أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، مذر ريحانة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، سيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إخراج كريم العدل

اعتذار زوجة أمير طعيمة

اعتذرت زوجة أمير طعيمة للفنان أكرم حسني بعدما اتهمته أنه سبب طلاقها منه وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتبت زوجة أمير طعيمة: اعتذار واجب صديقي العزيز أكرم ألتمس منك خالص الأعتذار، لقد تسرعت في آمر شديد الخصوصية بالنسبة لي وأقحمتك فيما لا يعنيك بقصد أو دون ".

وأضاف: "قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. [ الأعراف: 23] ومن واجباتي وضميري وقبل أي شئ وأعترف لقد وقعت في فخ عظيم ويلام المرء علي أفعاله وأشهد الله إنني الآن ليس في قلبي تجاهك غير المحبة والتقدير والأحترام وأمنياتي لك بالتوفيق في ذريتك ومالك بالنسبة لأمير.