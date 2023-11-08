نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بالمموه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأنظار إليها في أحدث ظهور بعد غياب طويل عن السوشيال ميديا

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب مرتدية المموه مما لفت انتباه متابعيها.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب ضمن فعاليات مهرجان لحظات العلا، بتأجيل حفلتها الغنائية لأجل غير مسمي بسبب ظروف خارج عن أرادتها.

وكان من المقرر أن تحيي شيرين عبد الوهاب حفلتها الغنائية ٢٥ اكتوبر الماضي

نص البيان

وجاء البيان من الشركة المنظمة للحفل، عبر صفحتهم الشخصية موقع التدوينات الصغيرة التغريدات “إكس” كالتالي: "لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين".

وكانت شيرين عبد الوهاب من المفترض أن تقدم مجموعة مميزة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "كلها غيرانه بتحسد، كده ياقلبي، علي بالي، ابو الرجالة، منك لله، خاصمت النوم، القماص".

تصدرها للترند

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة بأكثر من ألفي عملية بحث تقريبًا وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة حيث إنها ظهرت دون مكياج في استوديو أثناء تسجيل أحد أغانيها التي من المفترض أن تطرح قريبًا مع الموزع النابلسي، ونشر النابلسي الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليه قائلًا: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب"، وظهرت شيرين عبد الوهاب دون مكياج ومرتدية فستانًا من اللون الأبيض"

وفي سياق متصل، هذة ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها شيرين عبد الوهاب التريند بسبب إطلالاتها بل تصدرت من قبل أكثر من مرة بسبب ظهورها بوزن زائد خلال أزمتها الأخيرة مع ذويها ومع زوجها حسام حبيب وبسبب إطلالاتها في الحفلات، حينها تلقت تعليقات كثيرة عن إطلاتها المتغيرة وخاصة عندما ارتدت فستان أسود مكشوف أوضح معالم جسمها أكثر من اللازم وتصدرت أيضًا بعد إطلالتها وظهورها مع محمد صلاح