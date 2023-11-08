هكذا روج تركي آل شيخ لمسرحية "صوابع زينب"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لمسرحية “صوابع زينب” ضمن مسرحيات موسم الرياض وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب آل شيخ: “مسرحية صوابع زينب.. مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر”.

تعيش الفنانة هالة صدقي حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة. بعد غياب دام أكثر من 20 سنة عن المسرح، قررت العودة بمسرحية "صوابع زينب"، وذلك بعد عرض آخر أعمالها المسرحية بعنوان "727" مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

مشاركة هالة صدقي في “صوابع زينب”

وتشارك الفنانة هالة صدقي بمسرحية "صوابع زينب"، خلال موسم الرياض لهذا العام، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان

قصة العمل

تدور قصة المسرحية حول زينب أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي. تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.

الهلال الأحمر

وعلى صعيد آخر، نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو أثناء تطوعها في مؤسسة الهلال الأحمر خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قائلة: “الحقيقة أنا فخورة بالهلال الأحمر وبشغلهم وبتعبهم واستأمن جمعية الهلال الأحمر، هما أولى من أي جمعيات أخرى”.

وأضافت هالة صدقي: “الفلسطينيين محتاجين حاجات وأدوات طبية ولبن للأطفال، وكمان لو عايز تتبرع ماديًا لو بـ 5 أو 10 جنيهات أو علبة دواء تنقذ حياة طفل، جنيه على جنيه هيجيب علبة دواء لطفل، وفي كل الأماكن تقدروا تتبرعوا للهلال الأحمر، أنا عندي شك في بعض الجمعيات بس حقيقي التبرع للهلال الأحمر بيوصل”