زينة تشارك جمهورها صورًا وتعلق: "أيام ما كنت بنبسط"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة زينة جمهورها مجموعة من الصور، القديمة، التي إلتقطت داخل إحدى إستادات كرة القدم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

زينة عبر إنستجرام

وعلقت زينة على الصور التي نشرتها عبر إنستجرام قائلة: علي اد ما الواحد وحشته حياته الطبيعية …علي اد ما انا مش متخيلة اني ممكنارجع كده تاني من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم …وحتي لو رجعت مين هايرجع الاطفال اللي راحوا لا اله الا الله.

وتابعت: يارب نتفاءل بك وندعوا اليك يا لطيف كان اول مرة ازور استاد علشان ولادي بيحبوا الكورة ايام ما كنت بنبسط.

فيلم الإسكندراني



وتشارك الفنانه زينة في فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، ومن إخراج خالد يوسف، والذي إنتهى صناعه من تصوير مشاهده اليوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.