مخلص الحلقة الثالثة من حكاية "روحي فيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - في الحلقة الثالثة من مسلسل "حكاية روحي فيك"، بطولة عائشة بن أحمد، شهدنا تطورات في علاقة سحر وخالد. بدأت الحلقة بكوابيس مروعة تؤرق سحر بعد زواجها من خالد، وتشعر بوجود أشباح في غرفتها نوم تثير اضطرابها. خالد يحاول تهدئتها ويقنعها بمشاهدة منظر الشروق لتهدأ.

الأحداث تستمر مع بحثهم عن الشخص الغامض في الفيلا، وفراس سعيد (حازم) يتجه مع والدته رقية إلى شيخ لحل مشكلته مع زوجته

الشيخ يقدم سلسلة توجيهات لفراس ويطلب منه الالتزام بها لحل المشكلات الزوجية.

هلا السعيد (ندى) تسعى جاهدة لبعد فراس عن زوجته وتحاول زرع الشكوك وإثارة التوتر في علاقتهم. الحلقة كشفت عن تطورات مثيرة في القصة وتفاصيل أكثر عن شخصيات العمل

تحقق حكاية "روحى فيك" المكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاح كبير منذ بداية عرضها، على شاشة قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

ودخلت الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" الذى تم عرضها مساء أمس، ضمن قائمة التريند على محرك البحث ب "جوجل"، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل التشويقية.

حيث نالت الحلقة الثانية على إشادات جماهيرية كبيرة وتفاعل استثنائى من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الأثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولا سيما أيضًا إلى جودة التصوير وأختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.