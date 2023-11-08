أدهم نابلسي يوجه رسالة خاصة للفنانين.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم -

وجه الفنان المعتزل أدهم نابلسي، من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام رسالة خاصة للفنانين.

وقال في رسالته: “كلنا حاسين بالألم والتقصير عشان مش عارفين نعمل حاجة لغزة، كلنا بنشوف المجازر اللي بتحصل وأعداد الشهداء مش بيأثر فينا بس احنا كمسلمين مش لازم نستسلم، لازم نتوب إلى الله ولما نسمع الأذن لازم تكون مساجدنا مليانة، أعلنوا توبتكم إلى الله لنصرة أخواتنا في غزة”.

وأضاف:' لكل المشاهير على السوشيال ميديا والفنانين أنا كنت زيكم بس ربنا هداني وحياتي اتحولت، وكلنا بنغلط، توبوا إلى الله.

شائعات علاقة نابلسي بإنجي خوري

حرص المطرب المعتزل أدهم نابلسي الرد علي الشائعات الموجة له من الفنانة السورية إنجي خوري عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

ونفي أدهم نابلسي تلك الشائعات التي ذكرتها إنجي خوري قائلا: "لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همه أن يرضي رب العالمين، وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيدا عن رب العالمين، وقام بنشر كل شيء يغضب رب العالمين، وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم

وأضاف: "وعادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا أن لا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس".

وتابع: "وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة. يقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

إنجي خوري

ويذكر أن تصدر اسم الفنانة السورية إنجي خوري تريند موقع تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قيامها بنشر عدد من الصور عبر حسابها في موقع إنستجرام، تحدثت فيها عن علاقتها بالمطرب الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وعن أنها حامل منه.