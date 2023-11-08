نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق: النساء والأطفال في غزة يتعرضون للإبادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن حزنها الشديد لما يحدث في غزة الفترة الحالية، من قصف المباني وقتل الأطفال والسيدات والرجال، وذلك عبر صفحتها موقع تبادل الصور والفيديوها "إنستجرام".

وقالت غادة عبد الرازق: "احنا بقالنا داخلين على شهر عمالين ننشر posts ونقطع شراينا واتكلمنا بكل اللغات علشان كنا عارفين أن في أشخاص وجيل جديد عربي أو أجنبي مش عارف تاريخ قضية فلسطين

وتابعت: "قال يعني مفيش حد عارف مش مهم مش هي دي المشكلة خالص، السؤال من ساعة ما عملنا دة والدنيا اتقلبت والعالم عرف وتلت ارباع النساء والأطفال في غزة فعلا في مرحلة ابادة والعالم كلة اتقلب النتيجة ايه ؟؟؟؟ مجرد سؤال".

ويذكر أن شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، عدة صور جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة متميزة، ترتدي قميص أبيض مزين بالخرز، معتمدة على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

مسلسل حدث بالفعل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أول مسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل حدث بالفعل

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.