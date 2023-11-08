نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يروج لـ فيلم "بلوموندو" عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد رضوان، بالترويج لفيلمه السينمائي الجديد بلوموندو، حيث شارك جمهوره صورة البوستر الدعائي للفيلم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

محمد رضوان يروج لفيلم بلوموندو

ونشر محمد رضوان البوستر الدعائي للفيلم وعلق عليه قائلا: بلوموندو قريبًا في جميع دور العرض.

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث فيلم "بلوموندو" حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.

أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومنتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.

مسلسل على باب العمارة

ويشارك الفنان محمد رضوان حاليا في عدة أعمال درامية وسينمائية مثيرة يُعرض حاليًا مسلسل "على باب العمارة"، الذي يتناول قصةشاب صعيدي يصبح حارسًا لعقار في القاهرة وتتطوّر حكايته من هناك.

أعمال محمد رضوان القادمة

أما بخصوص أعماله القادمة، فهو سيستأنف تصوير مسلسل "العودة" الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجوم شريف سلامة وصفاء الطوخى يتميز هذا العمل بقصة مشوّقة ومليئة بالإثارة، مما يجعله محط أنظار الجماهير.

فيلم عادل مش عادل

بالإضافة إلى ذلك، يشارك محمد رضوان في فيلم "عادل مش عادل" بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يجسد دور محام شرير في الفيلم.