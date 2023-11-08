نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي يكشف سر السلسلة التي يرتديها وما علاقتها بمسلسل "الاختيار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان نور خالد النبوي سر قلادة "سلسلة" لا تفارقه منذ فترة طويلة، ويعتزم الاحتفاظ بها لسنوات قادمة، وذلك خلال إستضافته في Gossips عبر موقع يوتيوب.

وقال نور النبوي: "أول مرة مثلت كان في مسلسل الاختيار في 25 فبراير 2021، روحت عملت السلسلة وكتبت عليها تاريخ 25 فبراير 2026".

وتابع: "كنت عايز السلسلة تفضل معايا، وأشوف بعد 5 سنين من شغلي هوصل لإيه، وهل السلسلة هتستمر معايا".

ويذكر ان حرص الفنان نور النبوى على دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بالابادة الجماعية دون رحمة وانسانية

وكتب نور النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار، لدي الكثير في قلبي ولكن لا توجد كلمات تصف مشاعري استطيع أن آمل فقط.. احفظهم يا الله في رعايتك".

من ناحية أخرى، يشارك الفنان نور النبوي في مسلسل جديد بعنوان “ امبراطورية ميم ” بالتعاون مع والده خالد النبوي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، مأخووذة عن رواية لـ إحسان عبدالقدوس تحمل نفس الاسم وسيتم تقديمها في شكل درامي، وقد تم عرضها في السينما عام 1972 بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامه وأحمد مظهر.

يذكر أن شارك نور النبوي مع والده الفنان خالد النبوي في رمضان 2022 خلال مسلسل “راجعين يا هوى” الذي حقق نجاح كبير وشاركهما البطولة كوكبة من ألمع النجوم وهم نور اللبنانية، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه دسوقى، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، نانسي هلال، قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه عن شاب يدعى بليغ يقرر يعود لمصر بعد تراكم ديون طائلة عليه في أوروبا، حتى يتمكن من أخذ ميراثه ويسدد ديونه ولكن تتطور الأحداث ويفضل ان يصلح الوضع ي العائلة ويمنعها من التفكك وبالفعل يتمكن من ذلك.