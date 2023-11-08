الرد الأول من زوجة بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم الجمهور عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت السيدة أماني سويدان، زوجة الفنان بيومي فؤاد على الهجوم الذي تعرضه له زوجها عقب عرضه مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتبت: "بعيدا عن ما يحدث أو على هامشه، وببساطة شديدة وبوضوح أشد، لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق-على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد".

وأضافت: "ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها".

منشور زوجة بيومي فؤاد

بداية أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام

وفي سياق متصل يذكر أن الفنان بيومي فؤاد انتقد الفنان محمد سلام بعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. في فيديو نشره على إنستجرام، أعرب بيومي فؤاد عن استيائه من تصريحات محمد سلام ودعاه إلى عدم الاعتراض على الفنانين المصريين الذين يقدمون أعمالهم في المملكة العربية السعودية. وأكد بيومي فؤاد أن الفنانين المصريين يسعون لتقديم الفن المصري ويحترمون الجمهور السعودي.

أبرز تصريحات بيومي فؤاد عن محمد سلام

وكان من أبرز تصريحاته عن محمد سلام:" هو ممشيش علشان الفيديو وكده أنا اللى مشيته"، " أحنا جايين نقدم فن مش جايين علشان الفلوس".

"أحنا بمقدم فن وبنعمل واجب مش جايين نضحك ونهزر"

" محمد أنور راجل لإنه قدر ينقذ الموقف، ولو كل أزمة هتعدي علينا هنوقف شغل يبقي كل الفنانيين هتنتحر".

بالإضافة إلى أنه أعرب عن تقديره العميق للجمهور قائلًا: "نحن نمارس فننا بكامل احترامنا ونقدر احترامكم بشكل كبير. للفنان وجمهوره مكانة خاصة في جميع أنحاء العالم، وأنا ممتن جدًا عندما أتصور أن أي شخص من السعودية يستمتع بفني. نحن هنا لنساعد في تخفيف معاناة الناس من خلال فننا. نعمل بجد ونقدم فننا من أجل الفن نفسه، وليس من أجل المال. إذا استمرت المسرحية لمدة 15 يومًا إضافية دون مقابل مادي، فلن يكون هذا مشكلة بالنسبة لي."