نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وقف مسلسل "شخص آخر" لـ هاندا أرتشيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسلسل “شخص آخر” بطولة النجمَين التركيَين هاندا أرتشيل وبوراك دينيز، أن يتصدر قلوب جمهوره، ويكسر حاجز التوقعات على يوتيوب،

وفي وقت قصير حققت الحلقة الاولى اكثر من ١٢ مليون مشاهدة، أما الحلقة الثانية نالت ٨ ملايين مشاهدة، وهذا ما يضحد شائعات وقف المسلسل التي انتشرت مؤخرا.

في المقابل، لم يحقق المسلسل على الشاشة نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث احتل المرتبة ٢٠ في تركيا بنسبة مشاهدة ضئيلة جدا محققًا رايتنغ وصل إلى ٣،٣٩ / ١٠ اي نحو ٢.٧١٢،٠٠٠ مشاهد تركي.

وعن المراكز الثلاث الأول:

في المرتبة الأول جاء مسلسل “جبل جونول” محققا رايتنغ مرتفع جدا وصل إلى ٩



في المرتبة الثانية “الطائر الرفراف” وفي المرتبة الثالثة “شراب النون”.



أبطال مسلسل شخص آخر



ويشارك في بطولة مسلسل شخص آخر: هاندة أرتشيل، بوراك دينيز، جيم دافران، غولتشين هاتيهان، بولين إمري، أسلي أوركان، مندريس سامانجيلار، موتاليب مجديسي، بيرين أريسوي، بيجوم أكايا، أوغولكان أرمان أوسلو ، أوغور أوزونيل، وهو من كتابة إتهيم أوزيشيك، وإخراج نسليهان يشيليورت.



أعمال صنعت شهرة هاندا ارتشيل



تفوقت النجمة التركية "هاندا ارتشيل" عن غيرها من أبناء جيلها واشتُهرت بالكثير من الأعمال الرومانسية الكوميدية وكان منها مسلسل بنات شمس ومسلسل الحب لا يفهم بالكلام،

ولكن دور ايدا يلدز حصدت منه شهرة ونجاح كبير في مسلسل انت اطرق بابي إلى جانب النجم التركي الشهير كرم بورسين، والذي ربطتها به علاقة عاطفية حقيقة.

