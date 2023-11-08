نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر چو أشقر يخطف الأنظار في أحدث ظهور له (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان اللبناني چو أشقر على الظهور بشكل متألق يخطف قلوب الجمهور، ووجه "جو" رسالة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:" لا تفكر أكثر من اللازم، فقط دع الأمر يذهب".



وفورا من مشاركة المنشور حظى المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منور الدنيا كلها، ربنا يحفظك من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال چو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان جو أشقر أغنية رقصونا يلا، وحاز الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الأغنية تريند فور إصدارها.

تفاصيل أغنية رقصونا يلا

والاغنية من كلمات عمرو المصري، والحان سامر ابو طالب، وتوزيع وسام عبد المنعم.



تعرف على كلمات اغنية رقصونا يلا

وتأتي كلمات الا غنية كالاتي كبر دماغك انسى فك عيش

وحط حزنك جوا نيش

الدنيا أصلا متساويش

هتاخد ايه

الدنيا دي لو برد خد لحاف

وكل حياتك أكل حاف

اقف أسد واياك تخاف

تخاف ده ايه

ما ترقصونا شويه يلا

ارقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شويه يلا

هنتنكد ليه

الصبر حلو وبكره أكيد تروق

وتركب الموجه وتسوق

ما تخدش حاجه بنيه سوء

خليك لذيذ

وهات صندوق كبير وحط فيه

اللي مضايقك واقفل عليه

وارقص معايا ع الدي جي

وافرح وهيص

ما ترقصونا شويه يلا

ارقص وسيبها على الله

ما ترقصونا شويه يلا

هنتنكد ليه