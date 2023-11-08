نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تشييع جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي بمسجد النور في العباسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء 7 نوفمبر والدة الفنانة سلوي محمد علي، وذلك حسبما أعلن المنتج صفي الدين محمود.

ومن المقرر أن تُقام صلاة جنازة والدتها اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، بعد بصلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية.

ويذكر أن أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: “إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي هو مشاركتها في مسلسل أزمة منتصف العمر، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.

دارت أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر حول فيروز التي تكتشف بعدما تتزوج عزت بالرغم من فارق السن بينهم تقع في حب زوج ابنته - عمر - وتتسبب علاقتهما السرية بمشاكل كثيرة لها

وشارك في بطولة مسلسل أزمة منتصف العمل مجموعة من الفنانين منهم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمرالسعيد، سلوى محمد علي، ركين سعد، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج كريم العدل

وقالت مؤخرا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى امرإة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد". وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت الهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن" وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع".