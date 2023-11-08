نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. خسائر بيومي فؤاد مستمرة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد في الساعات الماضية محرك البحث جوجل وأيضًا مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا أصبح اسمه الأول عبر موقع اكس (تويتر سابقًا)، وجاء سبب تصدره بعد تصاعد أزمته الأخيرة مع الفنان محمد سلام وحديثه عنه بعد العرض الأول بمسرحية "زواج اصطناعي" في موسم الرياض.

ما هى خسائر بيومي فؤاد حتي الآن ؟

ولكن قد نالت الخسائر من الفنان بيومي فؤاد فبعد حديثه بهذه الطريقة عن الفنان محمد سلام، خسر العديد من متابعينه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث خسر نحو 800 ألف متابع في يومين فقط، وأيضًا قد قام الفنان محمد سلام بإلغاء متابعته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

بالإضافة إلى أنه قد انخفض تقييم مطعمه على جوجل، وقد اضطر الفنان بيومي فؤاد إلى إغلاق خاصية التعليقات على منشوراته وذلك عبر فيسبوك وانستجرام بسبب الهجوم العنيف عليه من الجمهور.

أبرز تصريحات بيومي فؤاد على محمد سلام

في سياق متصل، قام الفنان بيومي فؤاد بانتقاد الفنان محمد سلام لعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" خلال موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. نشر بيومي فؤاد فيديو عبر حسابه على إنستجرام حيث أعرب عن استيائه من تصريحات محمد سلام ودعاه إلى عدم الاعتراض على الفنانين المصريين الذين يقدمون أعمالهم في المملكة العربية السعودية. كما أكد بيومي فؤاد أن الفنانين المصريين يسعون لتقديم الفن المصري ويحترمون الجمهور السعودي.

ومن بين أبرز تصريحاته حول محمد سلام: "هو ممشيش علشان الفيديو وكده أنا اللى مشيته"، وأضاف: "أحنا جايين نقدم فن مش جايين علشان الفلوس"، وأشار إلى أنهم يمارسون فنهم بكل احترام وتقدير للجمهور.

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

محمد سلام يؤكد تضامنه مع القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية، حيث أعلن تأجيل مسرحيته 'زواج اصطناعي' في الرياض بسبب الأحداث الجارية في غزة. في الفيديو، أعرب سلام عن رفضه للاستمتاع بالفن والترفيه بينما تعيش فلسطين أوقاتًا صعبة، وشدد على أهمية دعم القضية الفلسطينية وضرورة التضامن معها"

وتابع: "إذا لم أسهم فعليًا، سأعبث بسمعتي من خلال الرقص والغناء بينما يعاني الشعب الفلسطيني. هذا يندرج ضمن الواجب الإسلامي، وإذا مت، سيُسأل عن كيف قمت بمساعدة إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."