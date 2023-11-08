في رسالة غامضة.. دومينيك حوراني: "أنا لست هناك لجمع غباركم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعلت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني مواقع التواصل الاجتماعي باطلالتها الجريئة والمتميزة التي لفتت أنظار الجميع، واعتمدت "دومينيك" من خلال جلسة تصوير جديدة



وظهرت باطلالة صاخبة وتظهر ملامحها وجمال عيونها،حيث وجهت رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقا ً قالت فيه:"أنا لست هناك لجمع غباركم".



تعليقات الجمهور على منشور دومينيك

وفورا من مشاركتها المنشور نالت حوراني اشادات جمهورها الدائمه، على أزيائها المتألقة، ومشاركتها اليومية بنصائح الواقعية والمعبرة عن الحياة، وكانت من بين أبرز التعليقات دومينيك الجميلة والموهوبة، دايما برنسيسة، انتي قمر وشخصية عنجد كتير مهضومة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال دومينيك حوراني



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها



كلمات اغنية على بابا

وتأتي كلمات أغنية على بابا /انا علي بابًا فوق فوق يالا

كلها عملالي ابطال حضرنا الكل غلا

زي زي الفايروس منتشر في الهوا

لو عقلكم خف انا حديكم الدوا

ناخدها مرة و٢ و٣

ملوك السحة دائما بشياكة

بتسوق السوق لما احنا نروح

ورانا عصابة وانا فيها البابا

محتل القمة بقولو انا عني

انا علي بابا

وانا مرجانة

انت جامد انت أصلي وهم سكة

كلهم بالنسبالك انت شوية فكة

احنا بنحضر لازم نعمل هوسة

خلقنا ديق يلا واقف على تكة

بقولو كان في هنا بس خلص

واللي يغلط غلطة مش حيتقرص

علي بابًا يكسرو يتكنس

ده لما بيحضر كلو هنا يتخرص

كلها بتقول تيجو قدامو بتبقى كشة

يركب ترند تروح دماغكم زنة وشة

بيعلى الموج بس انا اعلى

كلام اعدائي ما لهوش معنى

كلو بيخلص كدا بالمادة

بالاونطغ اجمد ما فيكم عدا

كل اتهد كدا كدا كله اتهد

مفرقش معانا احنا اى اى حد

سكورنا عالى دايما نعمل فرق

تعوز تجيبنا لا بيبى كدا صعب

الداخل بينا يلا كدا خارج

تدخل وسطينا تطلع هالك

الزعيم على بابا مكتسح

مترميش نفسك ف مهالك

عارف ان الضرب في الميت حرام

وان ما حدش رقم واحد كلها ارقام