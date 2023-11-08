في أجواء رومانسية.. نور إيهاب تحتفل بعيد ميلاد خطيبها (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - إحتفلت الفنانة نور إيهاب، بعيد ميلاد خطيبها الفنان نور بدر، حيث شاركت نور مجموعة من الصور خلال الإحتفال، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابهاالرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





نور إيهاب تحتفل بعيد ميلاد نور بدر

وظهرت نور برفقة خطيبها وعدد من الأصدقاء على متن أحد المراكب النيلية وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وكتبت على إحدى الصور: عيد ميلادسعيد يا حبيبي.

حكاية عيشها بفرحة

وشاركت الفنانة نور إيهاب مؤخرا في حكاية عيشها بفرحة هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب".





أبطال حكاية عيشها بفرحة

وتضم الحكاية عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسنأبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

أحداث حكاية عيشها بفرحة

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا،ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" المستوحي من كتاب الدكتور "مصطفى محمود".. ان اولحلقة في كل حكاية بتبدأ بمقولة مسجلة بصوت الدكتور..حكاية "عيشها بفرحة" كان يقول: "السعادة في نظري حالة باطنية جوانية قلبية،السعادة هي حالة صلح بين الانسان وبين الله عز وجل،وبين الإنسان وبين الآخرين، ودي حالة لا يمكن ان يصل لها الانسان إلا بصفائيةشديدة، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل، والصفائية دي عشان يوصل لها الانسان، مش ممكن يوصلها الا إذا وظف وجوده كله في الخير، هنا هيلاقي السعادة ".

آخر أعمال نور إيهاب

ويذكر أن آخر أعمال نور إيهاب مسلسل "أعمل إيه؟" مكون من 45 حلقة، وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى وبطولة صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهالعنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى.