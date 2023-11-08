مستشهدًا بآية قرآنية أحمد حسن راؤول يدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم في دعم القضية الفلسطينية، حيث حرص الشاعر أحمد حسن راؤول على الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاركة جمهوره بصورة معبرة عن حال فلسطين الآن عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: (وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) صدق الله العظيم".



تعليقات الجمهور على منشور راؤول

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يحمي الشعب العربي، ربنا يرحم الشهداء، الأمر لله وحده، امتى هننتهي من الكابوس واخواتنا الفلسطينين يرجعوا من تاني، وغيرها من التعليقات.



أحمد حسن راوؤل يدعم المقاطعة



شجع الشاعر أحمد حسن راوؤل على مقاطعة منتجات العدو الإسرائيلي، حيث شارك "راوؤل جمهوره بمنشور عبر الستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام "، وأرفق بتعليق قال فيه:"

تخيل ان بقالك ٧٠ سنة كان معظم اكلك وشريك بيبعتهولك عدوك وكمان بيأخذ فلوسك وبيحارب بها تخيل بقا هيكون بيأكلك وبيشربك ايه! حاجة تقويك".

آخر أعمال أحمد حسن راؤول

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد حسن راؤول أغنية يلا يلا للفنان وسام فارس، والذي حازت على إعجاب الكثير من الجمهور،والاغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، والحان شريف اسماعيل، توزيع سليمان دميان.



كلمات أغنية يلا يلا



وتأتي كلمات الأغنية أنا طقت ف دماغي الليله مش عايز نوم

نسهر للصبح وخلينا نتجنن يوم

وحننسى الدنيا ونتدلع

والي يزعلنا حيولع

مش عايزين حد يكون قاعد

لأ كلو يقوم

دي السهره حلوت والعالم عاملين قلبان

والكل أتنطط وبيرقص

دي الليه جنان

علي المزيكا عليها

والدنيا بإيدنا نحليها

مع بعض نهيص ومنقلب سوا أي مكان

مع بعض نهيص ومنقلب سوا أي مكان

يلا يلا يلا دي هتولع

يلا يلا يلا وهنرقص

طلعلي النكديين برا فايدتهم أيه

الواحد بيعيش كم مره طب نزعل ليه

فرحنا يا عم ورقصنا

أرجوك من الناس دي تخلصنا

ده اللي بيدضحك دايمًا لأ مايتخافش عليه

نرمي همومنا بعيد ونعيشها من غير إحباط

ونسيب إلى ف يوم زعلنا ده بتاع حورات

نمسك ب أصحبنا وحبايبنا

ونقول باي باي يلي تعبنا

عايزين اليله نولعها رقص وحركات

عايزين اليله نولعها رقص وحركات

يلا يلا يلا دي هتولع

يلا يلا يلا وهنرقص

