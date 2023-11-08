نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو يصدح بهذه الكلمات دعما للقضية الفلسطينية.. فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر الفنان أبو بتصدر صورته الإنسانية من خلال دعمه القضية الفلسطينية بما يفعله الكيان الصهيوني المحتل لأراضيهم، ولم يتملك مشاعر الغضب والحسرة لدى النجم أبو ففورا بادر بتوجيه رسالة تحمل نوع من التوببخ عبر الأستوري الخاص به عبر موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق قائلا: "أظن ان العالم بأسره أصبح لعبة بين أيدي عصابة شيطانية تعبد مالا نعبد، عصابة تتلاعب بسلامة شعبوبنا وشعوبها، تذبيح أطفالنا، نسائنا، شيوخنا وشبابنا".



وأضاف: "عصابة تمتلك السلاح والاعلام والبنوك واكبر الشركات العالمية، عصابة لها مخطط شيطاني لا يعترف به انسان، عصابه تمثل الشيطان نفسه، عصابة وجب محاربتها باتحاد الأمة العربية والإسلامية ".

وتابع:" وكل الأمم المؤمنة بالله وبالتاعيش والسلام، كفايا نوم، القضية قضية انسات مؤمن حر قبل أن تكون قضية فلسطينة".

آخر أعمال أبو الفنية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أبو أغنية فارق على الكل، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند فور نزولها.



تعرف على كلمات أغنية فارق على الكل



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:لا ولا زيك حد شاف

موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف

فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك

زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني وبتسحبني ليك

و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل ومتنجم

جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها

رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني

مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل ومتنجم

جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني

عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها

رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني

مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه

انت اللي كل الحلو فيه

و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول

عندك كاريزما وليك قبول

زي العسل وانا مهما اقول

ده لساني صعب اسكته

فارق ع الكل ومتنجم

جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني

عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها

رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني

مافيش حاجة فيك مش شداني