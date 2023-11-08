نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعبارات مؤثرة.. شريف رمزي يحتفل بوالدته في ذكرى ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان شريف رمزي عن سعادته بوالدته، حيث حرض على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصوره تعليق قال فيه: "النهاردة عيد ميلاد أهم وأجمل وأحن وأعظم ست في حياتي مقدرش اتخيل حياتي من دونها حياتي لها طعم ومعنى طول ماهي فيها ربنا يخليهالي أنا واخويا صلاح ويشفيه عشان يكمل سعادتنا بحبك يا أحلى حاجة بعمري".

تعليقات الجمهور على منشور شريف رمز يوفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورين الدنيا كلها، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال شريف رمزي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان شريف رمزي مسلسل اللعبة الجزء الثالث،

ويشارك في بطولة مسلسل اللعبة الجزء الثالث كل من هشام ماجد، مي كساب، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد ثروت، ميرنا جميل، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.



قصة مسلسل اللعبة الجزء الثالث



تدور أحداث مسلسل اللعبة الجزء الرابع "اللعبة 3" في إطار اجتماعي كوميدي، وكل جزء يختلف عن اللي قبله، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدات عاليه،

و مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني، والتي لاقت نجاح كبير لدى الجمهور في الوطن العربي.