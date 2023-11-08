نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل إيما ستون الجديد The Curse في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجمة إيما ستون من جديد للتليفزيون، عبر مسلسل جديد بعنوان The Curse، طرح الإعلان الترويجي الخاص به تمهيدًا لطرحه للعرض قريبًا.

ونقلت ديلي ميل الاعلان الترويجي للمسلسل، الذي سيكون ثاني أعمال إيما ستون لهذا العام، ويشارك في بطولته "ناثان فيلدر"، والمسلسل يشارك في انتاجه زوج إيما ستون "ديف مكاري".

نجاح في "فينيسيا السينمائي"

وشهد مهرجان فينيسيا السينمائي احتفاءً كبيرًا بفيلم إيما ستون، على الرغم من عدم حضورها العرض الخاص للفيلم، نظرًا لتضامنها مع حملة اضراب الممثلين في هوليوود.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن العرض الخاص لفيلم إيما ستون الجديد "Poor Things" قد نال استحسانًا كبيرًا من الجمهور الحاضر، حيث استمرت مدة تصفيقهم لمدة 8 ساعات.

الفيلم يضم في طاقمه نجومًا بارزين من بينهم ويليم دافو ومرك رافلو، اللذين غابوا أيضًا عن حضور عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا.

أعمال أخرى

كما قدم مهرجان فينيسيا أيضًا مجموعة من الأفلام القادمة، منها فيلم مستوحى من قصة واقعية بعنوان "فيراري"، الفيلم يعتبر أحدث أعمال الممثل باتري ديمبسي، ويستند إلى قصة حياة عائلة فيراري، مؤسسة العلامة الإيطالية الشهيرة للسيارات.

يتميز فيلم "فيراري" بتجميع مجموعة كبيرة من نجوم السينما، حيث يجسد آدم درايفر شخصية إنزو فيراري، بينما يقوم باتريك ديمبسي بدور بييرو تاروفي.

وتشارك بينولوبي كروز في دور لورا فيراري، بينما يظهر هيو جاكمان وشايلين وودلي في أدوار متنوعة في الفيلم، بما في ذلك جابريل ليون الذي يجسد ألفونسو دي بورتاجو.