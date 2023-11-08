نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان والدة سلوى محمد علي لمسجد النور استعدادًا لأداء صلاة الجنازة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة عليها بحضور عدد من الأهل، وظهرت علامات الحزن عليها وذلك بمسجد النور بالعباسية.



تفاصيل خبر وفاة والدة سلوي محمد علي



وكان قد أعلن المنتج صفى الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد على، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

آخر تصريحات سلوي محمد علي ضمن فعاليات مهرجان "الإسكندرية السينمائي الدولي"



وقالت مؤخرًا الفنانة سلوي محمد علي، خلال ندوة تكريم النجمة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط: "أهم ما يميز إلهام التنوع وهي شجاعة أكثر من اللازم، لدرجة الصدام، وأتذكر لها مسرحية من إخراج سعد أردش وبطولة نور الشريف "كاليجولا" وهذه المسرحية كانت تنتمي لمسرح القسوة، يحتاج لنوع تمثيل معين، لا تقدر عليه سوى إمرأة درست أنواع المسرح، فكانت جميلة رأينا فيها القسوة والعذاب والإجرام والفساد".

وتابعت سلوى محمد على: "أما دورها الأخير في مسلسل "ألفريدو"، فقدمت إلهام الزهايمر كما يجب أن يكون، فالممثل سهل أن يضع علي وجهه تعبير ولكن الأصعب أن "يفضي وشه من التعبير ومن الخبرة والسن"، وهذا حدث في العديد من المشاهد والنقلات بين التركيز والتوهان، وهذا الدور قدمه ممثلون عالميون وآخرهم حصل على جائزة الأوسكار، وأستطاعت إلهام أن تقدمه بشكل رائع".