طرح النسخة الجديدة من فيلم Ek Ruka Hua Faisla في ديسمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر موعد طرح النسخة السينمائية الجديدة التي أعيد بها صناعة فيلم Ek Ruka Hua Faisla، خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفق إنديا توداي، النسخة الجديدة، سيعاد إنتاجها من الفيلم الهندي الكلاسيكي الذي طرح في عام 1986، من إخراج Basu Chatterjee.

والفيلم الدرامي القانوني في نسخته الجديدة سيكون من إخراج المخرج Darshan Ashwin.

أعمال جديدة قادمة

و يتعاون المنتج الهندي الكبير كاران جوهار، مع المنتجة مونجا كابور، في صناعة نسخة سينمائية هندية من الفيلم الناجح Intouchables الذي كان قد طرح باللغة الفرنسية من بطولة نجم مسلسل "لوبين".

ويقول موقع "ديدلاين"، أن النسخة الهندية من الفيلم الفرنسي الناجح، وقع اختيار المنتجين على المخرج كولي دي كونها لإخراجها.

Tujhe Yaad Na

وكان قد أعلن المخرج والمنتج الكبير كاران جوهار عن نيته العمل على نسخة جديدة معاد انتاجها من الأغنية الهندية الكلاسيكية Tujhe Yaad Na.

ووفق موقع إنديا توداي، الأغنية، هي واحدة من الأغنيات الأيقونية التي طرحت ضمن احداث فيلم Kuch Kuch Hota Hai، وإعادة إنتاجها سيكون بتعاون مع المغني الهندي B Praak.

مشاركة بمهرجان كبير

وتم اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلًا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.