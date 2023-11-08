هل تخطط حلا الترك لتكون شريهان؟.. الفنانة تُجيب

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة حلا الترك، لبرنامج "سينماتيك" على قناة "SBC السعودية" أن نجوم فيلمها السينمائي "سكر" قالوا لها أنها تذكرهم بشريهان، وأنها من الممكن أن تكون مثل شريهان.

وأضافت حلا الترك خلال تصريحاتها أن هذه الإشادة من نجوم العمل دفعها للتساؤل بينها وبين نفسها عما إذا كان بإمكانها الوصول لهذه المرحلة، ولكنها تحدت نفسها لتقديم الأفضل.

حلا الترك تتحدث عن أول تجربة لها في السينما

وقد كشفت الفنانة حلا الترك عن دورها في أول أعمالها الفنية فيلم "سكر"، والذي من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد" الإلكترونية، وقالت في تصريحات صحفية: "بأنها سعيدة للغاية في أول تجربة لها في السينما، مشيرة إلى أنها في البداية كانت رافضة فكرة الدخول في المجال الفني وكان لديها حالة التردد والقلق".



وأضافت "حلا"، بأنها تجسد شخصية البطلة "سكر" وهي فتاة تعيش في دار الأيتام وتتعرض للعديد من المواقف المختلفة، مؤكدة بأنها كانت تواجه مشكلة في التحدث باللغة العربية.

واستكملت "حلا"، بأن الفنانة الكبيرة ماجدة زكي التي كانت تساعدها في التحضير للشخصية وكانت تعمل على توجيهها وتعلمت منها الكثير، كما وجهت الشكر للمخرج تامر مهدي الذي ساعدها في استيعاب الشخصية والمعاناة التي تعيشها داخل دار الأيتام.

حلا الترك تكشف كواليس فيلم "سكر"

واختتمت "حلا"، بأن العمل في فيلم سينمائي غنائي كان صعبًا للغاية، أيضًا التحول بين المشاهد، فكانت تقوم بمشهد فرح وغناء، والمشهد التالي يكون حزينًا، فتلك التحولات أخذت وقتا كبيرا ومجهودا، مشيرة بأن كل هذا التعب والمجهود ظهر بفضل المخرج وكل طاقم العمل على الشاشة، متمنية بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.