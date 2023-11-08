نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي ومنال سلامة.. أبرز الحاضرين في جنازة والدة سلوى محمد علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفي الدين محمود على حضور جنازة والدة الفنانة سلوى محمد علي.

صفي الدين يعلن خبر وفاة والدة سلوي محمد علي

وقدّم صفي الدين التعازي إلى الفنانة بوفاة والدتها، من خلال منشور قال فيه: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدًا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

أعمال سلوي محمد علي الفترة الحالية



يُذكر أن سلوى محمد علي تشارك في مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، بطولة الفنانة شيري عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية، وهل يمكن تجنّبها إذا عرفت الوصفة السحرية وهو يتكون من 45 حلقة.

ويشارك شيري في بطولته عدد من النجوم، بينهم: إسلام جمال، ميرهان حسين، بسمة داوود، عمر الشناوي، هيدي كرم، محمد أبو داوود، سلوى محمد علي، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسّسها هاني سرحان، وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، ومن إنتاج شركة conquer studios د/ بيتر ميمي، وإخراج خيري سالم في تجربته الثانية بعد المسلسل الكوميدي "على باب العمارة" والذي حقق نجاحًا كبيرًا حين عرضه.