نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. تعرف على أبرز المعلومات والمحطات في حياة محيي إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان محيي إسماعيل، الذي تميز خلال مسيرته الفنية بلعب الأدوار المميزة، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



نشأة محيي إسماعيل



محيي الدين إسماعيل هو ممثل مصري مشهور بأداء الأدوار المركبة، وُلد في 8 نوفمبر 1940 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشأ في أسرة مصرية بسيطة، حيث كان والده معلمًا ومسئولًا تربويًا بارزًا في المحافظة، وكان لديه شهادة عالمية وإجازة تدريس، أما والدته فكانت ابنة عمدة القرية ولد لديه خمسة إخوة ذكور وثلاث بنات.



دراسة محيي إسماعيل



درس في كلية الآداب قسم الفلسفة ودرس في معهد الفنون المسرحية. عمل بالمسرح القومي وكان من مؤسسي مسرح المائة كرسي التجريبي بالمركز الثقافي التشيكي في عام 1969.

أشهر مسرحيات محيي إسماعيل

قام بتقديم العديد من المسرحيات البارزة مثل "الليلة السوداء"، "سليمان الحلبي"، و"دائرة الطباشير القوقازية". وعندما شارك في السينما، اتجه نحو أدوار الشخصيات التي تعاني من مشاكل نفسية، وبذلك أصبح متخصصًا في تجسيد صراعات الإنسان النفسية، مما أدى إلى تسميته برائد السايكودراما في مصر.



التكريمات التي حصل عليها



تم تكريم محيي الدين إسماعيل في العديد من الفعاليات الدولية، وأحد أبرز هذه التكريمات كانت جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "الإخوة الأعداء". بعض أفلامه البارزة تشمل "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "خلي بالك من زوزو"، "الطائرة المفقودة"، "الأخوة الأعداء"، "وراء الشمس"، "الأقمر"، "دموع الشيطان"، و"إعدام طالب ثانوي".



حياة محيي إسماعيل الشخصية



روي محيي إسماعيل قصة زواجه التي حدثت عندما كان عمره 50 عامًا،عاش خلال حياته العديد من قصص الحب ومرّ بأوقات صعبة بعد وفاة زوجته التي عاش معها لمدة 10 سنوات فقط، على الرغم من ذلك، لم يفكر في الإنجاب ولم تنتابه مشاعر الأبوة في أي مرحلة من حياته.