لهذا السبب رفضت مادهوري ديكست بطولة فيلم Hum Saath Saath Hain

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة الهندية الكبيرة مادهوري ديكست عن أنها سبق ورفضت عرض المشاركة في بطولة فيلم سلمان خان الايقوني Hum Saath Saath Hain.

ووفق إنديا توداي، تحدثت مادهوري بقولها أنها ما كان لها أن تمثل دور زوجة شقيق سلمان خان في الفيلم الذي تم 24 عامًا على طرحه.

وطرح الفيلم في عام 1999، وضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين في بوليوود من ضمنهم كاريشما كابور وسيف علي خان.

مادهوري ديكست وجوهي شوالا

وفي حوار سابق لها، تحدثت نجمة بوليوود القديرة جوهي شوالا عن محاولاتها الحصول على أدوار سينمائية هامة تعزز بها فرصتها للنجاح في بوليوود ببداية مسيرتها.

وفي حوارها الذي نقل موقع "إنديا توداي" جانبا منه، قالت جوهي شوالا، إنه ا لم تنجح في الحصول على دور البطولة في فيلم Raja Hindustani، بعد أن وصفها المنتجين، بأنها لا تقترب من المكانة السينمائية المميزة لنجمة مثل مادهوري ديكست.

الأمر الذي دفعها لوقف المفاوضات مع المنتجين، وابتعادها عن المنافسة على الدور بعد خلاف مع المخرج Dharmesh Darshan.

بوليوود وترشيحات الأوسكار

وضمن أحدث أخبار عالم بوليوود، الكشف الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.