مارك ويلبرج قاتل مأجور يهرب من ماضيه بالإعلان الترويجي لفيلم The Family Plan

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود النجم مارك ويلبرج من جديد للسينما عبر فيلم كوميدي جديد يطرح له بعنوان The Family Plan، والذي يجسد به شخصية رب أسرة يضطر للتعامل مع ماضيه من العمل كقاتل مأجور.

ونقلت ديلي ميل الإعلان الترويجي للفيلم، الذي يشارك في بطولته الممثل ميشيل مونغان، في أول تعاون يجمعها بويلبرج.

والفيلم من إنتاج شبكة أبل بلص التابعة لشركة الالكترونيات العملاقة، ويطرح للعرض من خلالها.

اقتراب الاعتزال

وفي مقابلة جديدة مع إحدى وسائل الإعلام، كشف النجم مارك والبيرج عن أن أيامه في صناعة السينما باتت معدودة، ذلك بسبب رغبته الشديدة في التفرغ لمشاريعه الاقتصادية خارج عالم السينما.

وأكد والبيرج، الذي يبلغ من العمر الآن 52 عامًا، أنه لن يستمر لفترة طويلة في هذا المجال نظرًا للالتزامات التي يتطلبها عمله خارج الصناعة السينمائية.

وفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، قال مارك والبيرج أن انخراطه في المشاريع الاقتصادية تأخذ الأولوية بالنسبة له في الوقت الحالي،وهذا يعني أنه ربما يخفض نشاطه في مجال التمثيل وصناعة السينما.

وتحدث مارك والبيرج أيضًا عن مشروعاته الاقتصادية القادمة والتي تستحق اهتمامًا خاصًا بالنسبة له.

اخفاقات سابقة

بالإضافة إلى ذلك، أدلى النجم جورج كلوني بتصريحات أشار فيها إلى رفض مارك والبيرج وجوني ديب الانضمام إلى طاقم أبطال فيلمه الناجح "أوشنز إيلفن".

وهذا الفيلم الذي تم طرحه كجزء من سلسلة تضم ثلاثة أجزاء، شهد احتفالًا بمناسبة الذكرى السنوية لإطلاقه ضمن فعاليات مهرجان TCM Classic Film Festival السينمائي الدولي.

وأعرب جورج كلوني عن اعتقاده بأن مارك والبيرج وجوني ديب قد ندما على عدم المشاركة في هذا الفيلم بعد نجاحه الكبير.