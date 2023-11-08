نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجدة زكي ومحمد ثروت يشيدان بحلا الترك: مشروع نجمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة ماجد زكي، أن حلا الترك فنانة مميزة، وقالت في تصريحاتها لبرنامج "سينماتك": " حلا بتغني حلو أوي في الإستعراضات مجتهدة جدًا وشاطرة أوي ومن أول لقطة مش زيي أنا أقعد 10 ساعات وحافظة وجاهزة وهايلة ".

رد محمد ثروت علي تشبيه حلا الترك بشريهان

ورد محمد ثروت علي تشبيهها بشريهان وإنه ا مشروع نجمة مميزة،قائلًا:" هي تعتبر الوحيدة اللي ممكن تعمل حاجة ذي كدا وقليل أوي من الفنانات سواء بالوطن العربي أو أي بلد عربي عندهم هذه الموهبة وهي موهوبة جدًا".

و في سؤال حول إذا ممكن أن تكون شريهان الجديدة قال ثروت:" أنا أتمنى تكون حد تاني غير شريهان بس في نفس المجال، أتمنى يكون عندنا نيللي وشريهان وحلا ومنى ويبقى عندنا كذا حد أو حد يطور الحتة دي بالذات، فبالتالي بداية نجمة صاعدة ".



تفاصيل فيلم" سكر"



ويستوحي فيلم سكّر، قصته، من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

من هم أبطال فيلم “سكر”؟

من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

ويشار إلى أن العرض الأول للفيلم انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023.