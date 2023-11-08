نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت بالجملة في الإعلان التشويقي الختامي لـ The Marvels في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضم الإعلان الترويجي الأخير لفيلم The Marvels المنتظر ضمن عالم افلام مارفل السينمائي، عدد من المفاجئات السارة لعشاق عالم مارفل.

كان من ضمنها، ظهور لعدد من المشاهد من الأعمال السابقة البارزة من الأفلام، في محاولة لدفع المشاهدين للدخول للفيلم ومشاهدته.

ويشهد الفيلم عودة شخصية "نيك فيوري" من بطولة سامويل ال جاكسون، و"بري لارسون" في شخصية "كابتن مارفل".

أعمال قادمة من مارفل

وكانت قد أعلنت ستديوهات مارفل عن العمل التليفزيوني الجديد الذي سيطرح للعرض قريبا ضمن عالمها السينمائي المتشعب، ويطرح بعنوان Echo.

المسلسل، سيكون أول عمل مستقل بذاته تطرحه مارفل، لا يعتمد على الاستمرارية والربط مع الاعمال الاخرى كما جرت العادة بالنسبة لاستديوهات مارفل.

وسيركز المسلسل على شخصية Echo، وشخصية المجرم الشهير من قصص مارفل المصورة، "كينج بن".

أجاثا هاركنز

وكانت قد أعلنت شركة "ستدويهات مارفل" عن تصميم جديد للمسلسل المنتظر "أجثا هركنيز"، الذي يعتبر تكملة لأحداث مسلسل "واندا فيجن" ضمن عالم مارفل السينمائي.

ووفقًا لتقارير من ديد لاين، يأتي هذا الشعار الجديد كجزء من حملة ترويجية للمسلسل، والذي من المتوقع أن يتم عرضه خلال المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي.

والمسلسل سيكون من بطولة النجمة كاثرين هان، التي أدت دور الساحرة أجاثا هاركنز لأول مرة في مسلسل "واندا فيجن".