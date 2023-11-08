نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل عرض مسلسل”كوبرا” لمحمد إمام لـ رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المنتجة لمسلسل”كوبرا” بطولة الفنان محمد امام تأجيل عرضه لرمضان 2025.



وفي سياق متصل ينتظر محمد إمام حيث عرض فيلمه الجديد ابو نسب يوم 20 ديسمبر المقبل، وقد انتهى المخرج رامي إمام من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادًا لعرضه.



قصة فيلم "أبو نسب"

قصة فيلم "أبو نسب" تدور في إطار اجتماعي كوميدي حيث يلعب محمد إمام دور طبيب أطفال، يقابل ياسمين صبري التي تجسد دور لايف كوتش مدربة تنمية بشرية، ومن هنا تنشأ العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية بينهما. يتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب تنتهي بالزواج.



من هم أبطال فيلم" أبو نسب"؟

الفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين صبري، ويشارك فيه مجموعة من النجوم مثل ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، وغيرهم. ويضيف ماجد المصري حضوره كضيف شرف. السيناريو من تأليف أيمن وتار، والفيلم من إخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

مشاركة محمد إمام في فيلم “اللعب مع العيال”



يواصل الفنان محمد إمام، حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

من هم أبطال فيلم اللعب مع العيال؟



و يشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة.

قصة فيلم “اللعب مع العيال”

وسيكون فيلم "اللعب مع العيال" كوميديًا، حيث تجسد الفنانة أسماء جلال شخصية فتاة بدوية، ويجسد باسم سمرة شخصية رئيس عصابة من البدو، ومساعده هو الفنان محمود السيسي.

ما هي آخر أعمال محمد إمام؟

يعتبر فيلم “عمهم” هو آخر أعمال محمد إمام الذي تصدر التريند في 3 دول عربية وهم "الإمارات" و"السعودية" و"الكويت" عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر"، من بطولة محمد إمام "سلطان"، محمد سلام "سعيد ستبن"، وآيتن عامر "سحر فيشة"، هدى المفتي "غالية"، "باسم سمرة "ملك، محمد لطفي "كابتن كوبا"، محمد ثروت "عماد هارد"، الشحات مبروك "الجارم"، من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي.