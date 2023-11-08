فركش تصوير حكاية "روحي فيك" بالتزامن مع عرضها.. (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى فريق عمل حكاية "روحى فيك" عن كتاب "55 مشكلة حب"، من تصوير المشاهد الأخيرة فى العمل مطلع الصباح الباكر من اليوم ذاته في إحدى الفيلات على ضفاف نهر النيل بمنطقة منيل شيحة، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة المقرر انطلاقها على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكما نستعرض لكم بعض الصور من داخل بلاتو التصوير، والتي ظهر فيها عدد كبير من النجوم والصناع، وسادت حولهما روح من البهجة والتفاؤل المليئة بالسعادة والسرور والإبتسامة على وجوههم احتفالًا بالإنتهاء من تصوير هذه الحدوتة ورفع كلاك الفركش.

ويشار أنه تم عرض ثلاثة حلقات من هذه الحكاية آنذاك، حيث أن بعضها تصدر تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، و، قد نالو تفاعل وترقب شريحة عريضة من الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بأنهم يهتمون دائمًا وراء معرفة الكثير من الخيوط الدرامية الخفية التي تحمل عدد كبير من التوقعات والأراء المختلفة لديهم نظرًا لسرد أحداثها التشويقية المثيرة، والتى تتضح مع توالى عرض الحلقات المتبقية أثناء مشاهدتها على الشاشة الذهبية.

مواعيد عرض حكاية “روحي فيك”

وتعرض حكاية "روحي فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

من هم أبطال حكاية «روحي فيك»؟

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك»، هى من بطولة النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسى، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وآخرين وظهور عدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى

ي محمد لطفي.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والذى أنتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبه مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم، وسبق وأن عرض حكايتين أخريين خلال الأسابيع الماضية والذين حققوا نجاح كبير واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وقت عرضهم وهما: الحكاية الأولى والتى حملت إسم «الفريدو» من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت إسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

فكرةمسلسل "55 مشكلة حب"

ويذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.