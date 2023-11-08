هذه هي أبرز الأعمال الرومانسية المتاحة للعرض عبر منصة نتفليكس الآن

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتوي شركة الإنتاج الفني والبث الرقمي نتفليكس على مجموعة متنوعة من الأفلام الرومانسية التي تناسب مختلف الأذواق وتتيحها للعرض الآن عبر منصتها.

وقدمت نتفليكس مجموعة من أفضل الأفلام من هذا النوع ما بين إنتاج وعرض، يمكن أن يتشارك في مشاهدتها المقربين والمحبين مع حلول موسم عيد العشاق 2023، وفيما يلي قائمة لأبرز الأعمال الرومانسية المتاحة للمشاهدة عبر منصة نتفليكس.

"The Half of It"

دراما رومانسية تستند إلى قصة كلاسيكية، حيث تدور حول علاقة مثلية بين فتاة مراهقة وصديقها المشترك في حب نفس الفتاة.

"To All the Boys I've Loved Before”

قصة حب مراهقية جذابة تدور حول فتاة ترسل رسائل حب سرية إلى كل الأولاد الذين أحبتهم سرًا.

Always Be My Maybe

كوميديا رومانسية تروي قصة حب تجمع بين صديقين من الطفولة الذين يلتقون مجددًا بعد فترة طويلة.

"The Kissing Booth"

فيلم مراهقات رومانسي يروي قصة حب تنشأ في كشك للتقبيل في مهرجان المدرسة.

"La La Land"

هذه الموسيقى الرومانسية الرائعة تروي قصة حب بين مغني جاز وممثلة في لوس أنجلوس.

"Silver Linings Playbook"

دراما رومانسية تجمع بين شخصين يعانون من اضطرابات نفسية ويجدون الشفاء والحب معًا.

"The Notebook"

فيلم كلاسيكي رومانسي يروي قصة حب مؤثرة على مر الزمن.

"Before Sunrise"

جزء من سلسلة أفلام تروي قصة حب عابرة للزمن بين شابين يلتقيان في فيينا.