نجوم الفن يشاركون في جنازة والدة سلوى محمد علي

القاهرة - محمد ابراهيم - شيع اليوم الأربعاء جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي إلى مثواها الأخير بعد صلاة الجنازة عليها بمسجد النور بالعباسية، وحرص عدد من الفنانين الحضور منهم المخرجة هالة خليل، والفنانة منال محيى الدين، والفنانة بسمة، والفنانة أميرة فتحى، والدكتور أشرف زكى، والفنان سيد رجب، والمنتج محمد العدل.

حضور نجوم الفن جنازة والدة سلوى عثمان

كما حرص كل من الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين والفنانة بسمة والفنانة منال سلامة والمنتج صفي الدين محمود على الحضور بجانب عدد من الأصدقاء والأقارب.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ما هي آخر أعمال سلوى محمد علي؟

شاركت سلوى محمد علي، مؤخرًا في فيلم “وش في وش”، وحقق نجاحًا كبيرًا، وضم العمل عدد من الفنانين منهم محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وإخراج وليد الحلفاوي.