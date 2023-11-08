"حياة كريمة".. قرية السعدية تشهد ختام القافلة الثقافية بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الثلاثاء، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية السعدية بمحافظة البحيرة، ضمن الأنشطة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

اليوم الختامي للقافلة الثقافية

شهد اليوم الختامي مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد إسلام عاطف مكرم للتعليم الأساسي منها ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل، تعليم أساسيات التلوين، تعليم مباديء الرسم، وتصميم مشغولات يدوية بالخرز، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات، وفقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس.

أبرز الفعاليات المنفذة بثقافة البحيرة

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، شهدت المدرسة الثانوية الفنية للبنات استكمال عدة ورش منها ورشة الريزن، الأوريجامي، الكروشيه، بالإضافة إلى ورشة حكي وفقرة اكتشاف مواهب، أعقبها توزيع شهادات التقدير على المشاركين في القافلة ممن ساهموا في إثراء الحركة الثقافية بالمحمودية.

عرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية

واختتمت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، بتقديم عرض فني لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تغنت خلاله باقة من الأغاني الطربية منها "إن راح منك يا عين، يا أغلى اسم في الوجود، جانا الهوا، مصر يا أم الدنيا، قدك المياس، بيت العز، وأنا المصري" وغيرها من الأغنيات التي نالت إعجاب كبير من الحضور.