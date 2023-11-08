وينونا رايدر تفجر مفاجأة حول علاقتها بنتفليكس قبل مشاركتها في Stranger Things

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الممثلة "وينونا رايدر" عن مفاجأة تتعلق بظهورها في أعمال نتفليكس الأصلية، وكونها واحدة من أبطال أحد أكثر أعمال نتفليكس نجاحًا، وهو مسلسل Stranger Things.

ووفق "ديلي ميل"، اعترفت "وينونا رايدر" في مقابلة أجرتها مؤخرًا، بأنها كانت تجهل وجود شركة نتفليكس قبل أن تشارك في بطولة المسلسل الناجح، ولم تكن تعلم ما هي شركة الإنتاج أو ما تقدمه من أعمال.

حديث عن الموسم الأخير

وكان قد عاد المنتج والمخرج شون ليفي للحديث عن أزمة تأجيل عرض الموسم القادم والاخير من مسلسل Stranger Things، معلقا على أزمة تقدم أبطال المسلسل الشباب في العمر.

ووفق موقع "ديد لاين"، أكد شون ليفي أنه لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتقليل مظاهر تقدم العمر على أبطال المسلسل الشباب، بعد أن سبق وأكد على أن وجود فن المكياج سيكون كافيًا للتعامل مع الأمر.

الموسم الختامي

وتحدث المخرج والمنتج المنفذ لمسلسل Stranger Things، شون ليفي، عن تقدم أبطال المسلسل في السن، مع إصدار الموسم الخامس من المسلسل.

وفي مقابلة نُشرت في صحيفة ديلي ميل، شارك شون ليفي وجهة نظره بشأن هذه المشكلة، حيث أكد أنه ليس لديه أي اهتمام بالأمر، مشيرًا إلى أن مهارات المكياج يمكن أن تقوم بتعديل مظهر الأبطال ليناسبوا الأعمار المطلوبة.

وداع المسلسل

ومن ناحية أخرى، تحدثت الممثلة الشابة مايلي بوبي براون عن مسارها الفني وشهرتها المتزايدة بفضل مشاركتها في مسلسل Stranger Things الذي تنتجه Netflix كجزء من مشاريعها الأصلية.

وأكدت مايلي أنها مستعدة الآن لوداع هذا العمل نهائيًا والبحث عن فرص لتقديم أعمال سينمائية تعبّر عن شخصيتها بشكل أكبر.