أحمد فريد يتبرع بعوائد ثلاث لوحات لأهالي غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد فريد عن الفكرة التي قرر تطبيقها بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وذلك من أجل دعم فلسطين وأهالي غزة في معاناتهم.

تفاصيل لوحات أحمد فريد

وطرح أحمد فريد ثلاث لوحات فنية "ديجتل" بعنوان "الصرخة، الحرية، الأمل"، حيث سيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.



ويؤكد أحمد فريد أنه أراد أن يساهم في دعم أهالي غزة ولكن بالطريقة التي أستقبل بها تلك الأزمة، وذلك من خلال رسم لوحات رقمية موضحًا أن هذا أقل ما يمكن أن ندعم به أشقائنا وإخواننا في غزة.

أحمد فريد يكشف تفاصيل تبرعه للهلال الأحمر



وطالب أحمد فريد من الجمهور والفنانين وأصدقاءه على حدًا سواء بدعم تلك الحملة والتي تحمل شعار "متحدون من خلال الفن.. تبرعوا من أجل غزة"، مضيفًا بأن ذلك حتى نتمكن من دعم اشقاءنا بأكبر طريقة ممكنة.



ومن المفترض أن تستمر تلك الحملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري في الفترة ما بين 7 إلى 16 من نوفمبر الجاري لتذهب عوائد اللوحات في تلك الفترة للهلال الأحمر المصري.