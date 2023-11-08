نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" على CBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة ‏CBC غد يوم الخميس المقبل الموافق 9 نوفمبر، عرض حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة watchit.

تفاصيل الموسم الجديد من برنامج "sold out"

ومن المقرر عرض الموسم الجديد من برنامج “ sold out كامل العدد ” حصريًا على قناة ‏"CBC" في تمام الساعة التاسعة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

قصة الهرم المائل وأشهر فرح في المعصرة

حلقة الخميس المقبل ترفع شعار "ونحكي كمان" وفيها يحكي محمود سعد قصة الهرم المائل والهرم الأحمر، ونتعرف منه على حكاية "فرح" أشهر بائعة فطير في المعصرة.

حلقة مميزة باستضافة سيد رجب ولينا شماميان

ويستضيف الإعلامي محمود سعد، في حلقة الجمعة المقبل من برنامج "sold out كامل العدد"، خلال ليلة فنية غنائية متميزة تحت عنوان "الحكاية بأصواتنا" يمتزج فيها الحكي من إلقاء الفنان سيد رجب، والغناء بصوت المطربة لينا شماميان التي تقدم مجموعة من أشهر أغاني التراث الفلسطيني والمصري.

