نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 نوفمبر.. موعد عرض مسرحية "صوابع زينب" بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن موسم الرياض رسميًا عن موعد عرض مسرحية "صوابع زينب" يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر من الشهر الجاري ويستمر عرضها حتى يوم 20 نوفمبر، ومن المقرر عرض المسرحية في بوليفارد سيتي بالمملكة العربية السعودية.



من هم نجوم مسرحية “صوابع زينب”؟

ويشارك في بطولة مسرحية “صوابع زينب” عدد من الفنانين ابرزهم هالة صدقي، ومحمد ثروت، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان وغيرهم نخبة من النجوم".

أحداث مسرحية" صوابع زينب"

تدور قصة مسرحية “ صوابع زينب ” حول زينب أم لثلاث بنات،:سندس وداليا ونانسي" تعيش معهم في حي شعبي هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهم بعد وفاة والدهم، ولكن تواجه زينب صعوبات مع شخصيات بناتها المختلفة والتي تصعب السيطرة عليهم، بينما يحوم حولها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها فتقرر زينب أن تستغل عنتر في خطة لتربية بناتها وترويضهم.



تركي آل الشيخ يروج لمسرحية صوابع زينب

يذكر أن روج المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لمسرحية “صوابع زينب” ضمن مسرحيات موسم الرياض وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب تركي آل شيخ عبر “ انستجرام ”: “مسرحية صوابع زينب.. مسرحية كوميدية يعرضها ألمع فنانين الكوميديا في المسرح العالمي في بوليفارد سيتي من 16 إلى 20 نوفمبر”.

مسرحية زواج اصطناعي تسبب جدل كبير

يذكر أن أثارت مسرحية “ زواج اصطناعي ” ضمن موسم الرياض جدل كبير حول عرضها بعد إعلان الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة تضامنًا مع القضية الفلسطينية وجاء الفنان محمد أنور بديلًا له، وزاد الأمر سوءًا عندما انتقد بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خشبة المسرح بعد عرض “ زواج اصطناعي ” أمام الجمهور مما تسبب في هجوم كبير عليه وعلى أبطال العمل.