نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد فيلم”أنا وابن خالتي” في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج أحمد صالح من منتاج فيلم”انا وابن خالتي” بطولة الفنان سيد رجب والذي من المقرر عرضه شهر ديسمبر المقبل في السينمات.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

من هم أبطال فيلم”انا وابن خالتي”؟

والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفي لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبوزيد، وأحداثه تدور بشكل عام في إطار اجتماعي "لايت" حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

وفي سياق متصل يشارك الفنان سيد رجب، حاليًا في فيلم جديد بعنوان “مقسوم”، ويظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والفيلم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، من المقرر عرضه في خلال الفترة المقبلة، حيث بدء صناع الفيلم تصوير مشاهده الشهر الماضي.



ما هي أحداث فيلم "مقسوم"؟



ينتمي فيلم "مقسوم" إلى نوعية الأفلام الكوميدية، حيث تجسد النجمة ليلى علوي شخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

من هم أبطال فيلم "مقسوم"؟



يضم فيلم "مقسوم" عدد من الفنانين منهم: ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

ما هي أخر أعمال الفنان سيد رجب؟



يعتبر فيلم "19 ب "آخر أعمال الفنان سيد رجب في السينما، حيث تم عرضه في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار المهرجان، وهم: جائزة أفضل فيلم عربي، جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.



ما هي أحداث فيلم “19 ب"؟



تدور أحداث فيلم “19 ب" حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.



من هم أبطال فيلم “19 ب"؟



فيلم "19 ب" بطولة: سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وانتهى أيضًا سيد رجب من تصوير مشاهد فيلم "أنا وابن خالتي" وهو مقرر عرضه في موسم أفلام رأس السنة بدور العرض السينمائي.