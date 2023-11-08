نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات متنوعة بقوافل أسيوط الثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية، ضمن برنامج القوافل الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف دعم وتنمية قدرات الطلاب الموهوبين.

لقاء أدبي لاكتشاف المواهب الفنية

وفي السياق شهدت مدرسة رفاعة الطهطاوي التجريبية للغات بديروط، لقاء أدبيا نظمته مكتبة الطفل والشباب لاكتشاف المواهب الأدبية والفنية بالمدرسة بحضور الشاعرين محمود ربيع، وسيد فاروق.

بدأت الفعاليات بالاستماع إلى المواهب الأدبية ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية.

إلى جانب الاستماع لبعض المربعات الشعرية الجديدة لاختيار الموهوبين في الإلقاء للانضمام إلى أندية الأدب.

ابتهالات دينية وفترات غنائية

واختتمت الفقرات بتقديم بعض التواشيح والابتهالات الدينية والفقرات الغنائية التي نالت إعجاب الحضور.

اكتشاف المواهب بالمعهد الأزهري للفتيات

وضمن الفعاليات التي يقدمها فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، نظم بيت ثقافة أبنوب بالتعاون مع نادي الأدب لقاء ضمن قافلة أخرى لاكتشاف المواهب بالمعهد الأزهري للفتيات، تناول خلاله الأديب د. عبد الهادي يونس، دور أندية الأدب بقصور الثقافة في اكتشاف المواهب الأدبية وتنميتها، مقدما بعض النصائح للطالبات عقب الاستماع إلى مواهبهن المتنوعة في مجالات إلقاء الشعر، الغناء والإنشاد الديني.

ثقافة أسيوط الجديدة تلقي الضوء علي اهمية تطوير الذات

من ناحية أخرى، عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال صباح اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان " كيفية تطوير الذات " بمدرسة النهضة للتعليم الاساسى باسيوط الجديدة.

وناقشت الندوة أهمية تطوير الذات والعمل على دعم النفس وتطوير المهارات الحياتية للأشخاص، وصفات التسامح مع النفس يسمح لك بالتحرر من المعتقدات والإتجاهات .