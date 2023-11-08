نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي يستجيب لـ عمرو محمد علي ويتكفل بمصاريف أدائه العمرة برفقة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عمرو محمد علي، إن الدكتور عمرو الليثي قرر التكفل بالمصاريف الخاصة بعمرة له برفقة والدته، وجاء ذلك بعدما طلبها الفنان منه.

عمرو محمد علي يؤدي فريضة العمرة برفقة والدته

وأضاف عمرو محمد علي، إنه سيسافر برفقة والدته لأداء فريضة العمرة يوم 15 نوفمبر الجاري بمساعدة الدكتور عمرو الليثي، الذي تحمل كل مصاريف الرحلة على حسابه الشخصي.

إصابة عمرو محمد علي بالتصلب العصبي

وكشف عمرو محمد علي، في وقت سابق، أسباب إصابته بمرض التصلب العصبي، أنه أصيب بالمرض بشكل مفاجئ، ولم يكن لديه مؤشر للإصابة بهذا المرض، قائلًا: “المرض ملوش سبب جالي من عند ربنا دون سبب، وأنا راضي وعندي أمل أخف”.

وأوضح عمرو محمد علي:“للأسف مفيش فايدة من العلاج والحالة زي ماهي على الرغم من إني بتابع مع دكتورة متخصصة في مرض التصلب العصبي، وفرصة سفري للخارج ضعيفة لأن لحد دلوقتي مفيش علاج وعندي أمل في ربنا كبير”.

أبرز أعمال عمرو محمد علي

يذكر أن عمرو محمد علي شارك في مسلسل أرابيسك الذي عُرض عام 1994، وهو من بطولة صلاح السعدني، هدى سلطان، أبو بكر عزت، هالة صدقي، عمرو محمد علي، سهير المرشدي، هشام سليم، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد.

ودارت أحداث مسلسل أرابيسك حول شخص يمتلك ورشة لصناعة الأرابيسك في حي شعبي، يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، وهذا الشخص يسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، مما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين.