نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوبرا الإسكندرية تغني من زمن الفن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلًا بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر على مسرح سيد درويش أوبرا الاسكندرية.

سارة مجدي

يمني حسن

وائل أبو الفتوح

المايسترو محب فؤاد

آلاء أيوب

برنامج حفل محب فؤاد

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقى حكاية حب، على عش الحب، الحنة، بحلم بيك، كامل الأوصاف، القدس العتيقة، نسم علينا الهوى، قوللي عملك ايه، هان الود، لما رميتنا العين، أنا هنا يا بن الحلال، ع الرمله، عرباوي، بكره يا حبيبي، روحي وروحك، اسبقني يا قلبي، فوق الشوك.. أداء ألاء أيوب، سارة مجدي، فاطمة زين، يمنى حسن، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، وائل أبو الفتوح، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تاسست عام 2004 حتى وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة .

أعمال أخري للأوبرا ؟

ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد امسية شعرية بعنوان تيهى دلالا للشاعر أحمد مرسى ويشارك فيها الناقد مصطفى حسين وإلقاء الاعلامية حكمت الشربينى تديرها غادة صلاح الدين ويتخللها فقرة فنية لعازف الكمان ايهاب محمود وغناء اسماء الجمل وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 8 نوفمبر على المسرح الصغير.