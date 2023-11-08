انت الان تتابع خبر فبركة الرقص والطرد.. القصة الكاملة لمحاولة تشويه محمد سلام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن مسرحية "زواج اصطناعي" المقدمة فى موسم الرياض عقب الأحداث الأخيرة.

تصدر اسم الفنان محمد سلام محركات البحث فى جوجل خلال الفترة الماضية بعد أن أعلن عن انسحابه من مسرحية “زواج إصطناعي” ضمن موسم الرياض، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وأن سبب تأخيره فى الاعتذار هو توقعه باحتمالية إلغاء العرض نظرًا للظروف القائمة.

وتداول اسم محمد سلام مجددًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن انتشر فيديو للفنان بيومي فؤاد الذى أعتبره الجمهور أنه تعمد إهانة محمد سلام، حيث ظهر فى الفيديو وهو يوجه تحية لمخرج المسرحية محمد المحمدي بطريقة ساخرة، قائلا: “في الإخراج فيه عيل ولا له لزمة اسمه محمد المحمدي”.

وتبين أن مشهد الفيديو المنتشر للفنان بيومي فؤاد، قد اقتُص جزء منه وهو يقول: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي"، لذلك بدأت الأزمة بسبب اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي X ، مقطع فيديو للفنان محمد سلام أثناء تواجده في أحد الديسكوهات، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع، وهجوم شرس عليه؛ بعد موقفه الأخير واعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي تعاطفا مع أهل فلسطين.

وتبين أن الفيديو الذي انتشر للفنان محمد سلام، الهدف منه، تشويهه بعد موقفه الحاسم، والذي كسب به احترام الجمهور وتعاطفهم، حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 في أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

وبدأت أزمة الفنان محمد سلام منذ أن أعلن عن انسحابه من عرض مسرحية “زواج اصطناعي”، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

وأضاف محمد سلام :"المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

وأوضح :" أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة فى موسم الرياض".

وانتشرت أيضًا خلال الساعات القليلة الماضية العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد برفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، بسبب موقف سلام من المشاركة في موسم الرياض.

وحلَّ الفنان محمد أنور بديلا لـ محمد سلام بعد اعتذاره عن العمل تضامنا مع أهل غزة.عقب إعتذار محمد سلام عن العرض المسرحي ، ثم علق الفنان محمد أنورعلى مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض؛

وقال محمد أنور، في برنامج عرب وود: “كنت من أول الفنانين الذين شاركوا في موسم الرياض، وهذه المسرحية عبء كبير وشرف لي، وأتمنى تكون بداية كبيرة للموسم.

مسرحية زواج إصطناعي تروي قصة زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية. هذا الخبير يستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمساعدتهما على إعادة التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

وتجمع هذه القصة بين الكوميديا والعواطف الإنسانية، حيث يتعين على الزوجين أن يواجها مشاكلهما.