انت الان تتابع خبر شقيقة أحمد العوضي طلعت فنانة شهيرة وأجمل مليون مرة من ياسمين عبد العزيز!! لن تتخيل من هي ولا كيف أصبح شكلها اليوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعاقد النجم أحمد العوضي، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "حق عرب"، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وجاري الان التعاقد مع البطلة الرئيسية التي تشارك امامه البطولة وخاصة وأن العمل ينتمي لأعمال الاكشن الرومانسي، والعمل من إنتاج سينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعیل فاروق.

وهي تعد أحد الوجوه الجديدة في الفن وقد شاركت في الكثير من الأعمال حيث شاركت في مسلسل مريم، “لعبة ابليس” ،ابليس” ، “طريقي” ، كما قدمت عدد من الاعلانات أهمها شخصية “شويكار” خلال اعلان “بيبسي”.

ويعتقد كثيرون أن مريم العوضي هي شقيقة النجم أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، لكن في الحقيقة لا تربط بينهم أي صلة والأمر مجرد تنشابه أسماء.

الجدير بالذكر أن أخر أعمالهما مسلسل "ضرب نار" بطولة كلا من: أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، مها نصار، ضياء عبد الخالق، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، وتيسير عبد العزيز، إيمان السيد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.