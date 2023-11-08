انت الان تتابع خبر بملامح مجهدة.. صفاء جلال تعلق على صورة لها: أي ست ممكن تبقى كده!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة صفاء جلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكانت صورة مركبة إحداهما صورتها من مسلسل ورق التوت والأخرى صورتها كفنانة.

وعلقت صفاء جلال على الصورة، قائلة: «أي ست في الدنيا ممكن تبقي كده أو كده، ربنا يقوي كل ست شقيانة في الدنيا، سيده من مسلسل ورق التوت يا رب يعجبكم".وتمكن مسلسل ورق التوت من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلى مشاهدة فى مصر بعد أن طرح بأيام قليلة، عبر منصة watch it .

واحتل مسلسل ورق التوت المركز الرابع من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة بين المسلسلات المعروضة على المنصة فى مصر.

وتدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.