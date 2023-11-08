انت الان تتابع خبر مفاجأة: زوجة مصطفى فهمي الجديدة طلعت ممثلة مشهورة وبعمر بناته!! لن تصدّق من هي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد موسم رمضان الماضي عودة النجم حسين فهمي للشاشة عبر مسلسل "سره الباته" للمخرج خالد يوسف، لكن أخاه مصطفى فهمي واصل ابتاده عن الفن.

مصطفى بعيد عن الفن منذ مدة لكنه حاز في وقت سابق على اهتمام واسع بعد أنباء عن زواجه مجدداً.

وبعد ضجة طلاقه من الإعلامية فاتن موسى وما رافقها من أزمات وشتائم متبادلة، أشعل مصطفى فهمي الجدل بعد أنباء عن زواجه من الفنانة سارة ناجي.

سارة ناجي حظيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها برفقة الفنان الكبير مصطفى فهمي في أحد المطاعم الشهيرة.

وانطلقت الكثير من الشائعات كان أبرزها أن النجمين مرتبطان بزواج غير معلن.

وعلقت الفنانة سارة ناجي، على صورتها مع النجم الكبير مصطفى فهمي، بعد الضجة التي صاحبت هذه الصور مع الفنان الكبير، خصوصا بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية فاتن موسى.

وعاودت الفنانة سارة ناجي نشر الصورة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت قائلة: "ارحموني هى الاشاعة والتريند ده كل صيف هلاقيه، انا معنديش فيس بوك بس شايفه كل الناس بعتالي الصورة بلد الاشاعات نموت في الافلام والفبركة"